Feyenoord 7-1 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU - ÖZET
Milli futbolcumu Orkun Kökçü'nün 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Feyenoord sahasında Shakhtar Donetsk'i 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 16.03.2023- 23:24
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Santiago Tomas Gimenez, 24 ve 38. (P) dakikalarda Orkun Kökçü, 49 ve 60. dakikada Oussama Idrissi, 64. dakikada Alireza Jahanbakhsh, 66. dakikada Danilo kaydetti.
Shakhtar Donetsk'in tek golü 87. dakikada Kevin Jesus Kelsy Genez'den geldi.
22 yaşındaki Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, iki gollün yanı sıra, beşinci golde asist yapan isim oldu.
Shakhtar Donetsk'i ikinci maçta rahat bir şekilde eleyen Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.