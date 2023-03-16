AZ Alkmaar 2-1 Lazio | MAÇ SONUCU - ÖZET

AZ Alkmaar, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Lazio'yu ilk maçta olduğu gibi 2-1 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 01:25