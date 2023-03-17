UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından, yapılan kura çekiminde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 15:27