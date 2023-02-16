UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.
İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Ajax 0-0 Union Berlin
Barcelona 2-2 Manchester United
Salzburg 1-0 Roma
Shakhtar Donetsk 2-1 Rennes
Sevilla 3-0 PSV
Sporting Lizbon 1-1 Midtjylland
Juventus 1-1 Nantes
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.