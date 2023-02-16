UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.

İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Ajax 0-0 Union Berlin

Barcelona 2-2 Manchester United

Salzburg 1-0 Roma

Shakhtar Donetsk 2-1 Rennes

Sevilla 3-0 PSV

Sporting Lizbon 1-1 Midtjylland

Juventus 1-1 Nantes

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.