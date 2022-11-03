Rennes 1-1 AEK Larnaca (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Rennes sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı ve 2. sırada bitirdi.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 01:30