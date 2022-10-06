Kızılyıldız - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kızılyıldız - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kızılyıldız - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Ferencvaros maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.