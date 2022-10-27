UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Manchester United, evinde Sheriff Tiraspol'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Son olarak Chelsea maçında kadro dışında bırakılan ve Manchester United altyapısıyla antrenmana gönderilen Cristiano Ronaldo, bu maçta görev aldı ve takıma golle döndü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Manchester United ile Sheriff Tiraspol karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Maçta goller; 44. dakikada Dalot, 65. dakikada Rashford ve 81. dakikada Ronaldo'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 12'ye yükseltti ve tur atladı. Sheriff Tiraspol ise 3 puanda kaldı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında liderlik maçında Real Sociedad'a konuk olacak.

RONALDO DÖNDÜ

Son olarak Chelsea maçında kadro dışında bırakılan ve Manchester United altyapısıyla antrenmana gönderilen Cristiano Ronaldo, A takımla idmanlara dönmüştü. Portekizli süper yıldız Sheriff maçında yeniden şans buldu. Ronaldo maçta ilk 11 başladı ve 90 dakika forma giydi. Ronaldo, 81. dakikada attığı golle bu sezon ilk kez Old Trafford'da ağları sarstı.