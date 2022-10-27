Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio sahasında Midtjylland'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Midtjylland maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LAZIO - MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Marusic; Alberto, Cataldi, Basic; Cancellieri, Anderson, Zaccagni

FC Midtjylland: Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Evander, Martinez, Olsson; Dreyer, Kaba, Sisto