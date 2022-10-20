Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında PSV Eindhoven'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile PSV Eindhoven kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - PSV Eindhoven maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

ARSENAL - PSV EINDHOVEN MUHTEMEL 11'LER

Arsenal

Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Vieira, Nelson; Nketiah

PSV Eindhoven

Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangare, Gutierrez; Simons, Veerman, Gakpo; Til