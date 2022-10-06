UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Roma ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 kazanmasını bildi.
Betis'e galibiyeti getiren golleri Rodriguez ve Luiz Henrique kaydetti. Roma'nın tek golü ise Dybala'dan (p) geldi.
Maça ilk 11 başlayan milli oyuncumuz Zeki Çelik, maçın 5. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.Ayrıca ev sahibi ekipte Zaniolo, maçın uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Betis 9 puana yükseldi. Roma ise 3 puanda kaldı.
Grubun 4. maçında Real Betis sahasında Roma'yı ağırlayacak.