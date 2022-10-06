UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Rennes, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Roazhan Park'ta oynanan maçı 2-1 kazanan Rennes 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Martin Terrier ve 89. dakikada Desire Doue kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golü 33. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.
Rennes forması giyen milli oyuncu Doğan Alemdar, karşılaşmaya yedek başladı ve maçta süre alamadı.
Bu sonucun ardından Rennes puanını 7'ye yükseltti ve averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.