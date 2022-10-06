Rennes - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes sahasında Dynamo Kiev'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rennes - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rennes, Dynamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rennes - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - DYNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Dynamo Kiev maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.