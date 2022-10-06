Arsenal - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Arsenal ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Bodo/Glimt maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.