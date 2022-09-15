UEFA Avrupa Ligi | Midtjylland 5-1 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Midtjylland ile Lazio karşı karşıya geldi. Danimarka ekibi, Lazio'yu 5-1 mağlup etti. Bir sonraki UEFA Avrupa Ligi haftasında Midtjylland, sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Lazio, bu kez Sturm Graz deplasmanına gidecek.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2022- 22:02