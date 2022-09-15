UEFA Avrupa Ligi | Karabağ 3-0 Nantes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Karabağ sahasında Fransız ekibi Nantes'ı 3-0 ile geçti. Azerbaycan temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 60. dakikada Owusu Kwabena, 65. dakikada Abdellah Zoubir ve 72. dakikada Marko Jankovic attı.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 22:21
Azerbaycan temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 60. dakikada Owusu Kwabena, 65. dakikada Abdellah Zoubir ve 72. dakikada Marko Jankovic attı.
Nantes'te Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed 84 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Karabağ, 3 puana yükseldi. Nantes de 3 puanda kaldı.
G Grubu'nun 3. haftasında Karabağ, Olympiakos deplasmanına gidecek. Nantes, Almanya'da Freiburg ile karşılaşacak.