Sturm Graz - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Sturm Graz sahasında Midtjylland konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sturm Graz - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sturm Graz - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Sturm Graz ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Midtjylland maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

STURM GRAZ - MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sturm Graz

Schutzenauer; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Emegha

Midtjylland

Lossl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Olsson, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto