Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Lazio sahasında Feyenoord konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Lazio ile Feyenoord Rotterdam karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Lazio - Feyenoord Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Feyenoord maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

LAZIO - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni

Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Szymanski, Timber, Kokcu; Walemark, Danilo, Dilrosun