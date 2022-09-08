Manchester United - Real Sociedad maç sonucu: 0-1 (Manchester United - Real Sociedad maç özeti)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Manchester United ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. Old Trafford'ta oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 00:05
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Manchester United ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. Old Trafford'ta oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
İspanyol ekibinin galibiyet golü, 59. dakikada Brais Mendez'in penaltı vuruşundan geldi.
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