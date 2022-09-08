Lazio - Feyenoord maç sonucu: 4-2 (Lazio - Feyenoord maç özeti)
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi. Birinci hafta maçında Lazio ile Feyenoord karşı karşıya geldi. 6 golün çıktığı karşılaşmada kazanan 4-2 ile Lazio oldu.
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 00:09
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio sahasında Feyenoord ile karşılaştı. 6 golün çıktığı karşılaşmada kazanan 4-2 ile Lazio oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, Luis Alberto, Felipe Anderson ve Matias Vecino (2) kaydetti.
Feyenoord'un golleri ise Gimenez'den geldi.
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