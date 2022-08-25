UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor sahasında Malmö'yü konuk ediyor. Yiğido'nun İsveç ekibini elemesi için en az 3 farklı galibiyet gerekirken, 2 farklı galibiyette ise maç uzatmalara gidecek. Kırmızı-beyazlılar rakibine elenmesi halinde yoluna ise Konferans Ligi'nden devam edecek. Sivasspor-Malmö maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, 3-1'in rövanşında sahasında Malmö'yle karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI YAYINI haberimizde...

SİVASSPOR MALMÖ MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James.

Malmö: Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christiansen, Birmancevic, Thelin.

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SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Malmö maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR'UN AVRUPA MACERASI

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, evindeki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle men cezası alıp, bu hakkını kullanamadı.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, gruptan çıkmayı başaramadı.

Grupta yaptığı maçlarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 ve 1-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Karabağ'ı ise 2-0 ve 3-2'lik sonuçlarla yenmişti.

Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Sivas ekibi Avrupa kupalarına veda etmişti.

SİVASSPOR GEÇEN SEZON DA AVRUPA'DA MÜCADELE ETMİŞTİ

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

Sivas temsilcisi, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı.

Bu turda Moldova temsilcisi Petrocub ile eşleşen Sivasspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibini, Sivas'ta da aynı skorla yenerek 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Üçüncü turda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Sahasında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın rakibi olan Sivasspor, evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybetti. Rövanş mücadelesinde rakibine deplasmanda 5-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, elenmekten kurtulamamıştı.