İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve play-off'a yükselen takımlar

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve play-off'a yükselen takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçlarıyla tamamlandı. Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği turnuvada 6 maç oynandı. İşte gecenin sonuçları ve play-off'a yükselen o takımlar...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 00:49 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022- 00:54