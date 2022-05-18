UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya'nın önemli statlarından Ramon Sanchez Pizjuan'da İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaşıyor.
📝FRANKFURT-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Eintracht Frankfurt: Trapp; Toure, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Hauge, Kamada, Borre
🔹Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Barisic; Wright, Aribo, Kent
⏰FRANKFURT-RANGERS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eintracht Frankfurt'un Rangers ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi final müsabakası TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.