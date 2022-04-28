UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig sahasında Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB Leipzig - Glasgow Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Glasgow Rangers, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Glasgow Rangers maçı 28 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - GLASGOW RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Adams, Angelino; Olmo; Nkunku, Silva

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Kamara, Lundstram, Jack; Aribo, Sakala, Kent