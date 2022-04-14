UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
BARCELONA - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang, Torres.
E. Frankfurt: Trapp, Touré, Hinteregger, Ndicka, Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre
ALMANYA'DA KAZANAN ÇIKMAMIŞTI
Nefes kesen eşleşmenin Almanya'daki ilk ayağı, 1-1'lik eşitlikle noktalanmıştı.