Eintracht Frankfurt - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Real Betis son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EINTRACHT FRANKFURT - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı 17 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.