Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 12:33