Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız sahasında Glasgow Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Glasgow Rangers son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Glasgow Rangers maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.