UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacak olan Barcelona kafilesi, İstanbul'a geldi.
Katalan devini konaklayacağı otele götürmek için İstanbul Havalimanı'nda 6 otobüsün hazır bulunması dikkat çekti.
Galatasaray ile Barcelona, 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
"İSTANBUL'A HOŞ GELDİNİZ"
Öte yandan Galatasaray Kulübü, Barcelona'nın İstanbul Havalimanı'na ayak basmasının ardından sosyal medya hesabından "İstanbul'a hoş geldiniz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
İstanbul'a hoş geldiniz @FCBarcelona #GSvBarça #UEL pic.twitter.com/8VlSNigm9K— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2022