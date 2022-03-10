Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers ile Kızılyıldız son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GLASGOW RANGERS - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Glasgow Rangers - Kızılyıldız maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.

GLASGOW RANGERS - KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Lundstram, Kamara, Aribo; Arfield, Morelos, Kent

Kızılyıldız: Borjan; Piccini, Erakovic, Dragovic, Rodic; Sanogo, Kanga; Ben, Ivanic, Katai; Omoijuanfo