Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Porto sahasında Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto ile Lyon son 16 turunda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Lyon maçı 9 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlşı yayınlanacak.

PORTO - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: D. Costa; Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Vitinha, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi

Lyon: Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson; Caqueret, Aouar; Faivre, Paqueta, Toko Ekambi; Dembele