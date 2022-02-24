UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Zagreb sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu rövanş maçında Dinamo Zagreb ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Zagreb - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Sevilla maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.