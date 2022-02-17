UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında RB Leipzig ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Real Sociedad maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Klostermann, Laimer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Silva

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Munoz; Rafinha, Guevara, Merino; Januzaj, Isak, Oyarzabal