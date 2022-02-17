UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zenit sahsaında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Zenit - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zenit - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Zenit ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Zenit - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZENIT - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Real Betis maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ZENIT - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Zenit: Kerzhakov; Chistyakov, Barrios, Rakitskiy; Karavaev, Wendel, Kusyaev, Santos; Malcom, Claudinho, Dzyuba

Real Betis: Silva; Bellerin, Bartra, Pezzella, Moreno; Rodriguez, Carvalho, Rodri; Ruibal, Juanmi, Iglesias