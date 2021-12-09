09 Aralık 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lazio Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lazio Galatasaray maçı izle

Lazio - G.Saray | İlk 11’ler belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray Lazio deplasmanına konuk olacak. Lazio-Galatasaray maçı öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray Lazio deplasmanına konuk olacak. Lazio-Galatasaray maçı öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu

LAZIO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

LAZIO - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile

Galatasaray: Galatasaray XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.

LAZIO EVİNDE GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE YENİLMİYOR!

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında oldukça iyi performans gösteren Lazio ile karşılaşacak. Lazio, son olarak Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic, 17. ve 37. Ciro Immobile'nin attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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