Lazio Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lazio Galatasaray maçı izle

LAZIO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.



LAZIO - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ



Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile



Galatasaray: Galatasaray XI: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.

LAZIO EVİNDE GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE YENİLMİYOR!

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında oldukça iyi performans gösteren Lazio ile karşılaşacak. Lazio, son olarak Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic, 17. ve 37. Ciro Immobile'nin attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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