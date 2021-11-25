Monaco 2-1 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Monaco ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. 2. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu ve gruptan çıkmayı garantiledi. Monaco'ya galibiyeti getiren golleri Volland ve Fofana kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü Isak'tan geldi.

MONACO 89'DA KIZARDI!

Monaco'da 89. dakikada kırmızı kart gören Fofana takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Monaco puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 6 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında PSV sahasında Strum Graz'ı 2-0 yendi.

İŞTE B GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU

1- MONACO 11 PUAN

2- PSV 8 PUAN

3- REAL SOCIEDAD 6 PUAN

4- STURM GRAZ 1 PUAN

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