Bayer Leverkusen - Celtic maçı canlı anlatım (Leverkusen - Celtic maçı canlı izle)
UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. haftasında Bayer Leverkusen ile Celtic karşı karşıya geliyor. Leverkusen - Celtic maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Celtic kozlarını paylaşıyor. Leverkusen - Celtic maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
BAYER LEVERKUSEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Bayer Leverkusen - Celtic maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
LEVERKUSEN - CELTIC İLK 11'LER
Leverkusen: Hradecky, Tah, Odilon, Frimpong, Hincapie, Palacios, Andrich, Diaby, Wirtz, Paulinho, Adli.
Celtic: Hart, Carter, Welsh, Juranovic, Ralston, Bitton, Turnbull, McGregor, Filipe, Forrest, Furuhashi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri