25 Kasım 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Bayer Leverkusen - Celtic maçı canlı anlatım (Leverkusen - Celtic maçı canlı izle)

Leverkusen - Celtic | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. haftasında Bayer Leverkusen ile Celtic karşı karşıya geliyor. Leverkusen - Celtic maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Celtic kozlarını paylaşıyor. Leverkusen - Celtic maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


BAYER LEVERKUSEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Bayer Leverkusen - Celtic maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

LEVERKUSEN - CELTIC İLK 11'LER

Leverkusen: Hradecky, Tah, Odilon, Frimpong, Hincapie, Palacios, Andrich, Diaby, Wirtz, Paulinho, Adli.

Celtic: Hart, Carter, Welsh, Juranovic, Ralston, Bitton, Turnbull, McGregor, Filipe, Forrest, Furuhashi.

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