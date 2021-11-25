Leicester City 3-1 Legia Varşova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi C grubu 5. maçında Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, İngiliz ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın golleri City adına 11' Daka, 21' Maddison, 33' Ndidi'den geldi. Varşova'nın tek golü 26'de Mladenovic ile geldi.

Bu sonuçla Leicester City, 8 puanla lider durumda yer aldı. Legia Varşova ise 6 puanla son sırada bulunuyor.

Leicester, bir sonraki maçını Napoli ile deplasmanda oynayacak. Varşova ise Spartak Moskova'yı evinde konuk edecek.

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