24 Kasım 2021, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Spartak Moskova 2-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) Eljif Elmas'ın golü yetmedi

Eljif Elmas’ın golü Napoli’ye yetmedi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli, deplasmanda Rus ekibi Spartak Moskova'ya konuk oldu. İtalyanlar Elif Elmas'ın gol attığı karşılaşmada Moskova'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli, deplasmanda Spartak Moskova ile karşı karşıya geldi.

C Grubu'nda oynanan mücadele 2-1'lik SSpartak Moskova'nın üstünlüğü ile sona erdi. Rus ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan ve 28. dakikada Alexander Sobolev kaydetti. Napoli'nin tek golü ise 64. dakikada Elif Elmas'tan geldi.

Bu sonucun ardından grupta Napoli, 7 puanda kaldı, Spartak Moskova ise 7 puana yükseldi.

Grubun son haftasında Napoli, kendi sahasında Leicester City ile karşılaşacak. Spartak Moskova ise Legia Varşova deplasmanına konuk olacak.
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