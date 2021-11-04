Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı CANLI (UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe maçı canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk 3 maçın ardından 2 puanı bulunan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak gruptan çıkma umutlarını sürdürmek istiyor. Öte yandan Belçika ekibinin ise 1 puanı bulunuyor. Royal Antwerp - Fenerbahçe karşılaşmasının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 4. maçında deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma şansını devam ettirmek isteyen sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antwerp - Fenerbahçe maçı saat 23:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Max Meyer, İrfan Can Kahveci, Berisha.

F.BAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor.

VITOR PEREIA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 22. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 8. kez karşı karşıya geliyor.

Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 9 gol gördü.

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