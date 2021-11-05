06 Kasım 2021, Cumartesi

AVRUPA LİGİ

Marsilya 2-2 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray'ın rakipleri yenişemedi!

Marsilya ve Lazio yenişemedi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray'ın rakipleri Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya ile Lazio kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Marsilya'nın gollerini 33. dakikada penaltıdan Milik ve 82'de Payet kaydetti. Lazio'nun golleri ise 45+7'de Felipe Anderson ile 49'da Immobile'nin ayağından geldi. Mücadelede Marsilya adına forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı ve 4 puana yükseldi. Lazio ise 5 puana ulaştı.

Grubun 5. maçında Marsilya Galatasaray deplasmanında sahne alacak. Lazio ise Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

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