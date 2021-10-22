Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı sonrası Markus Gisdol: Kaybetmeyi hak etmedik
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Rus temsilcisinin teknik direktörü Markus Gisdol, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ve futbolculardan Konstantin Maradishvili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Markus Gisdol, "Sonuç bizi üzdü. 75 dakikada iyi oynadık. Ancak şanslarımızı kullanamadık. Dominant bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Yenilmeyi hak etmedik diyebilirim. Ancak futbol bu, golü atan kazanıyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bu maçı unutup, önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanacağız" şeklinde konuştu.
GALATASARAY VE FATİH TERİM'E SAYGI DUYUYORUZ
Karşılaşma öncesinde Fatih Terim ile aralarında yaşanan diyalog sorulan Gisdol, "Fatih Terim ile kısa bir fikir alışverişi yaptık. Teknik direktörler kendi aralarında bunu yaparlar. Biz Galatasaray ve Fatih Terim'e saygı duyuyoruz. Maç bizim kontrolümüzde geçti. İlk golü biz atsaydık, galip geleceğimize eminim. Ancak futbol böyle" diye konuştu.
KONSTANTIN MARADISHVILI: ÖZELLİKLE İLK YARI İYİ OYNADIK
İlk yarı iyi oynayan taraf olduklarına dikkat çeken Maradishvili, "Özellikle ilk yarı iyi oynadık. Ancak golü bulamadık. Hocamız ile henüz 2'nci maçımız. Daha sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Böyle maçlarda küçük nüanslar maçı belli eder. Bence fizik olarak iyiydik. Son 15 dakika kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Gol kırılma anı oldu. Golden sonra savunmamız da öne geldi. Sonrasında zaten pek fazla şansımız olmadı" diye konuştu.
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