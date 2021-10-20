20 Ekim 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Antwerp ile yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, "Son oynadığımız iki maç çok kötü geçti. 3 puan için İstanbul'a geldik. Son dakika giden maçlarla bu ligde gücümüz olduğunu gösterdik. Yarın en büyük hedefimiz 3 puan almak" diye konuştu.
Takımda yer alan Mbwana Samatta ile Michael Frey'in Fenerbahçe'den gittiğini sorulması üzerine Priske, "Bence kendilerini daha çok Antwerp için kanıtlamayı düşünüyorlar. Sonuçta bu futbol. Başka kulüpler de ilerleyen dönemde onları beğenebilir. Çalışkan ve azimli futbolcular" diye cevap verdi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sorulması üzerine ise Priske, "Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. Bireysel yetenekli futbolcuları var. Bundan önce oynadığımız iki maçta da bireysel yetenekler vardı. Son oynadığımız iki maçta yetenekli olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.
VİCTOR FISCHER: "FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Futbolculardan Victor Fischer ise maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük bir statta oynamak zevkli olacak diye düşünüyorum. Burada olmak benim için zevk. Her iki takım içinde çok zor bir mücadele olacak. 0 ve 1 puan arasında büyük puan farkı yok. Bu maçın önemli olduğunun farkındayız. Farklı performansla galibiyet arıyoruz" şeklinde konuştu.
Mbwana Samatta ile Michael Frey'in taraftarları ve takımın ne kadar güçlü olduğunu anlattığını belirten Fischer, "Umarım yarın onlara bir asist yaparım. Samatta hala burada oynuyor biliyorsunuz. İkisinin de fark yapabileceklerini umuyorum" dedi.
Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske Fenerbahçe maçına dair konuştu! "Frey ve Samatta..."
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Royal Antwerp'i konuk edecek. Mücadele öncesi Belçika ekibinin teknik direktörü Brian Priske açıklamalarda bulundu. Priske, 3 puan için İstanbul’a geldiklerini söylerken, Mbwana Samatta ile Michael Frey ile ilgili sorulan soruya da "Bence kendilerini daha çok Antwerp için kanıtlamayı düşünüyorlar. Sonuçta bu futbol. Başka kulüpler de ilerleyen dönemde onları beğenebilir. Çalışkan ve azimli futbolcular" diye cevap verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 puan için İstanbul'a geldiklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika ekibi Antwerp ile yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, "Son oynadığımız iki maç çok kötü geçti. 3 puan için İstanbul'a geldik. Son dakika giden maçlarla bu ligde gücümüz olduğunu gösterdik. Yarın en büyük hedefimiz 3 puan almak" diye konuştu.
Takımda yer alan Mbwana Samatta ile Michael Frey'in Fenerbahçe'den gittiğini sorulması üzerine Priske, "Bence kendilerini daha çok Antwerp için kanıtlamayı düşünüyorlar. Sonuçta bu futbol. Başka kulüpler de ilerleyen dönemde onları beğenebilir. Çalışkan ve azimli futbolcular" diye cevap verdi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in sorulması üzerine ise Priske, "Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. Bireysel yetenekli futbolcuları var. Bundan önce oynadığımız iki maçta da bireysel yetenekler vardı. Son oynadığımız iki maçta yetenekli olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.
VİCTOR FISCHER: "FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Futbolculardan Victor Fischer ise maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük bir statta oynamak zevkli olacak diye düşünüyorum. Burada olmak benim için zevk. Her iki takım içinde çok zor bir mücadele olacak. 0 ve 1 puan arasında büyük puan farkı yok. Bu maçın önemli olduğunun farkındayız. Farklı performansla galibiyet arıyoruz" şeklinde konuştu.
Mbwana Samatta ile Michael Frey'in taraftarları ve takımın ne kadar güçlü olduğunu anlattığını belirten Fischer, "Umarım yarın onlara bir asist yaparım. Samatta hala burada oynuyor biliyorsunuz. İkisinin de fark yapabileceklerini umuyorum" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...