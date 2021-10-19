19 Ekim 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Celtic 2-0 Ferencvaros (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Celtic ilk puanlarını aldı!

Celtic ilk puanlarını aldı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3. maçında Celtic ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 2-0 kazandı ve gruptaki ilk puanlarını aldı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3. karşılaşmasında Celtic ile Ferencvaros kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Furuhashi ve 81'de Turnbull kaydetti. Ayrıca İskoç temsilcisi McGregor'un ayağından 62. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Celtic grupta ilk puanlarını aldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Ferencvaros ise 3 maç sonunda puan kazanamadı. Grubun 4. maçında 4 Kasım Perşembe günü Ferencvaros sahasında Celtic'i ağırlayacak.

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