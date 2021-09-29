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Son dakika: Cengiz Ünder'den Marsilya - Galatasaray maçı öncesinde açıklamalar! "Fatih hocanın yeri benim için çok farklı"

Cengiz Ünder’den Terim sözleri! Yeri çok farklı
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Marsilya'da forma giyen A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder, canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz Ünder maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak istediklerini söyledi. İşte o sözler...

CENGİZ ÜNDER'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Fatih hoca, beni Milli Takım'a ilk çağıran hoca. Benim için yeri çok farklı. Genç yaşta bana güvendi ve kadroya aldı. Dört gözle bu maçı bekliyorum. Kendimi çok iyi hazırladım. Sahaya çıkarak elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Marsilya'da hocam bana çok güveniyor. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Performansım iyi durumda, böyle devam etmek istiyorum. Bunu da yapabilecek güçteyim. Marsilya'da olmaktan dolayı çok mutluyum, belki de verdiğim en doğru karar burada olmak.

Biz Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Ligde son maçta kaybettik ama bu maç başka bir ligin maçı. Her zaman çekişmeli geçer Avrupa Kupası maçları. Kazanmak istiyoruz.

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