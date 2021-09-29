29 Eylül 2021, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Lazio - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Lazio - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın gruptaki rakipleri Lazio ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. hafta maçında Lazio ile Lokomotiv Moskova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Lokomotiv Moskova maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Cengiz Ünder’den Terim sözleri! Yeri çok farklı Cengiz Ünder'den Terim sözleri! "Yeri çok farklı"
Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör