29 Eylül 2021, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe'nin gruptaki rakipleri Antwerp ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Antwerp ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTWERP - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antwerp - Eintracht Frankfurt maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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