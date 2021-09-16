16 Eylül 2021, Perşembe
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Glasgow Ranger - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers ile Lyon karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Glasgow Ranger - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Glasgow Rangers, Lyon ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Glasgow Ranger - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
GLASGOW RANGER - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Glasgow Ranger - Lyon maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
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