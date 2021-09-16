16 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları CANLI ANLATIM

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 büyük organizasyonunda, önemli takımlar kozlarını paylaşıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde saat 19.45'te başlayan maçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçlarının sona ermesinin ardından gözler, UEFA'nın diğer büyük organizasyonları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Öte yandan Konferans Ligi'nde ise bir temsilcimiz bulunmuyor.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde saat 19.45'te başlayacak olan maçları haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 19.45 FİKSTÜRÜ ŞÖYLE

Galatasaray - Lazio (İtalya)

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Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)

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Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)

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Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)

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Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)

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Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

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Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)

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Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)

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UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 19.45 FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE

Lincoln - PAOK

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Flora - Gent

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Mura - Vitesse

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Slovan Bratislava - Kopenhag

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HJK - LASK Linz

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Rennes - Tottenham

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Slavia Prag - Union Berlin

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Karabağ - Basel

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