UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları CANLI ANLATIM
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 büyük organizasyonunda, önemli takımlar kozlarını paylaşıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde saat 19.45'te başlayan maçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçlarının sona ermesinin ardından gözler, UEFA'nın diğer büyük organizasyonları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Öte yandan Konferans Ligi'nde ise bir temsilcimiz bulunmuyor.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde saat 19.45'te başlayacak olan maçları haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 19.45 FİKSTÜRÜ ŞÖYLE
Galatasaray - Lazio (İtalya)
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Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)
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Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)
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Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)
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Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
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Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
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Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)
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Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)
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UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 19.45 FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE
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Flora - Gent
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Mura - Vitesse
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Slovan Bratislava - Kopenhag
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HJK - LASK Linz
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Rennes - Tottenham
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Slavia Prag - Union Berlin
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Karabağ - Basel
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