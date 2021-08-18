Randers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, İskoçya'nın St. Johnstone takımını eleyerek play-off turuna yükselmişti. Galatasaray, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Randers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (GS spor haberleri)

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan ve Hollanda temsilcisine elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. 3. ön eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u eleyen Aslan, play-off turunda Danimarka liginde namağlup devam eden Randers ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesinde maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Randers - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar için tıklayın...

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'den canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne

GALATASARAY'IN RANDERS MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

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