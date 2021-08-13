Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa kupalarını yönetecek hakemler açıklandı!
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maç programı açıklandı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray ise Randers ile eşleşti. Konferans Ligi'nde boy gösteren takımlarımızdan Trabzonspor Roma ile Sivasspor ise Kopenhag'la kozlarını paylaşacak. Bu maçları yönetecek hakemler de açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maç takvimi belli oldu.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray ise Randers ile eşleşti. Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızdan Trabzonspor Roma ile Sivasspor ise Kopenhag'la karşılaşacak.
Bu maçları yönetecek hakemler ve maç saatleri de belli oldu.
Temsilcilerimizin maç programı şu şekilde;
İlk Maçlar: 19 Ağustos
Randers-Galatasaray 20.00
Trabzonspor-Roma 20.30
Sivasspor-Kopenhag 21.00
Fenerbahçe-HJK Helsinki 21.45
Maçlarımızı yönetecek hakemler;
Randers - Galatasaray | Jesús Gil Manzano (İspanyol)
Trabzonspor - Roma | Matej Jug (Sloven)
Sivasspor - Kopenhag | Mykola Balakin (Ukraynalı)
Fenerbahçe - HJK Helsinki | Benoît Bastien (Fransız)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası