14 Ağustos 2021, Cumartesi

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa kupalarını yönetecek hakemler açıklandı!

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarını yönetecek hakemler açıklandı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maç programı açıklandı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray ise Randers ile eşleşti. Konferans Ligi'nde boy gösteren takımlarımızdan Trabzonspor Roma ile Sivasspor ise Kopenhag'la kozlarını paylaşacak. Bu maçları yönetecek hakemler de açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maç takvimi belli oldu.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray ise Randers ile eşleşti. Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızdan Trabzonspor Roma ile Sivasspor ise Kopenhag'la karşılaşacak.

Bu maçları yönetecek hakemler ve maç saatleri de belli oldu.

Temsilcilerimizin maç programı şu şekilde;

İlk Maçlar: 19 Ağustos

Randers-Galatasaray 20.00
Trabzonspor-Roma 20.30
Sivasspor-Kopenhag 21.00
Fenerbahçe-HJK Helsinki 21.45

Maçlarımızı yönetecek hakemler;

Randers - Galatasaray | Jesús Gil Manzano (İspanyol)
Trabzonspor - Roma | Matej Jug (Sloven)
Sivasspor - Kopenhag | Mykola Balakin (Ukraynalı)
Fenerbahçe - HJK Helsinki | Benoît Bastien (Fransız)

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