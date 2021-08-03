UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile Helsinki karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Neftçi Bakü - Hensinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan dorukta. Azerbaycan temsilcisi Nefçi Bakü ile Finlandiya temsilcisi Helsinki karşılaşacak. Fenerbahçe'nin play off turunda muhtemel rakiplerinin maçları öncesinde birçok araştırma yapılıyor. Peki, Neftçi Bakü - Hensinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEFTÇİ BAKÜ - HENSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü - Hensinki maçı 3 Ağustos Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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